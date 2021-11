Ook Belgen schrappen geslacht van identiteitskaart

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) hebben daarover een wetsontwerp klaar.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in 2019 deels de transgenderwet van een jaar eerder, omdat die niet toeliet dat non-binaire personen – mensen die zich noch als man noch als vrouw identificeren – zich als dusdanig konden registreren. De Belgische regering kiest er daarom nu voor om de weergave van het geslacht op de identiteitskaart volledig te schrappen.

Momenteel bekijkt het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken nog enkele technische aspecten, zoals de vraag in welke mate het schrappen van het geslacht reizen zou kunnen bemoeilijken, en hoe de uitrol van de nieuwe kaarten moet gebeuren. „Zodra de laatste technische aspecten zijn uitgeklaard, willen we dit snel doorvoeren”, zegt de woordvoerder van Schlitz. Op paspoorten blijft het geslacht - in lijn met Europese afspraken - wel geregistreerd.

Nederland

Identiteitskaarten in Nederland vermelden vanaf 2024 of 2025 niet langer of de drager man of vrouw is. Het kabinet wil zo mensen tegemoetkomen die zich bijvoorbeeld niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen.

De geslachtsaanduiding wordt pas over een jaar of drie geschrapt, omdat de vervaardiging van identiteitskaarten dan sowieso zou worden herzien. De wet en de instructies voor de politie en de marechaussee moeten worden aangepast. Ook Nederlandse paspoorten houden voorlopig wel een geslachtsaanduiding.