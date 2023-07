Man zwaargewond door schietincident in Leeuwarden, verdachte aangehouden

Agenten troffen de man zwaargewond aan in de Ribesstraat, hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de zoektocht naar de verdachte deed de politie een inval in een flat aan de Pieter Stuyvesantweg, maar trof daar geen verdachte aan.

Ⓒ CAMJO media

Rond 15.30 uur meldde een 33-jarige man uit Leeuwarden zich op het politiebureau. Hij is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid en zal worden verhoord. De politie sluit niet uit dat er meerderen aanhoudingen volgen. De recherche is nog druk met het onderzoek.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Via Burgernet heeft de politie signalementen verspreid van mogelijke verdachten. Ook vloog de politiehelikopter een tijd boven de stad.