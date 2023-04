Jaren na verzoek: gedwongen coronatest voor vreemdelingen die worden uitgezet

De Kamer trok in 2021 na berichtgeving van De Telegraaf al aan de bel met de eis dat een coronatest verplicht moest worden voor migranten die weigeren mee te werken, waardoor uitzetting werd gefrustreerd. Dat gebeurde namelijk op grote schaal. Landen van herkomst wilden namelijk een negatieve coronatest als onderdeel van terugname. De test weigeren werd al snel een truc om verblijf in Nederland te verlengen.

Corona nauwelijks nog beperking

In 2021 werden zelfs 1360 van de 4970 geboekte uitzetvluchten geannuleerd omdat een vreemdeling weigerde mee te werken, onthulde De Telegraaf. Na een motie van VVD-Kamerlid Valstar ging het ministerie van Justitie en Veiligheid eerst eens onderzoeken of hier wat aan kon worden gedaan. Toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol maakte - zoals bij wel meer dossiers - bepaald geen haast. Vanuit het kabinet klonk vervolgens meermaals dat gedwongen testen in strijd zou zijn rechten van vreemdelingen. Maar nu corona nauwelijks nog voor beperkingen zorgt, komt het kabinet alsnog met een regeling om een test af te dwingen.

„Mensen die niet in ons land mogen blijven, moeten ook daadwerkelijk terugkeren”, zegt Van der Burg. „Dat is cruciaal voor het draagvlak van asielopvang.” Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dat ruim 40 landen van herkomst op dit moment nog altijd een negatieve coronatest eisen voor de terugkeer van inwoners. „Het gebeurt nu te vaak dat vreemdelingen die moeten terugkeren, hun uitzetting frustreren door het weigeren van een coronatest”, staat in de toelichting.

Testweigeringen

„Uit cijfers van de Dienst Terugkeer & Vertrek blijkt dat er in 2021 en 2022 totaal 1.940 vluchten geannuleerd zijn, omdat vreemdelingen weigerden medewerking te verlenen aan een voor vertrek noodzakelijke afname van een coronatest.” Het aantal is dus in 2022 al wel lager dan in 2021. „Als gevolg van testweigeringen zijn in 2021 en 2022 ook 780 uiterste overdrachtsdata in Dublinzaken verlopen”, stelt het departement. „Dit betekent dat Nederland in die gevallen verantwoordelijk werd voor de behandeling van betrokken asielaanvragen.”

In de zogeheten Vreemdelingenwet 2000 wordt vastgelegd dat een gedwongen test voortaan ook kan worden ingezet voor andere ’ernstige en besmettelijke ziektes’. Gedwongen testen kan nog altijd niet direct worden ingezet. Het wetsvoorstel ’gedwongen testen bij vertrek’ gaat eerst voor acht weken in internetconsultatie. Daarna gaat het voorstel nog naar de Raad van State en moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen.