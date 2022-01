Hartverscheurend briefje bij baby die werd aangetroffen in een kartonnen doos in Alaska

Kopieer naar clipboard

Fairbanks - Een baby van slechts enkele uren oud is op oudjaarsdag aangetroffen in een kartonnen doos. Het jongetje werd gevonden in Fairbanks, Alaska. Op een briefje, dat ook in de doos lag, stond geschreven dat de moeder geen geld of eten had om voor het kindje te zorgen: „Help me alsjeblieft!!!”