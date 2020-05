Politie doet inval in Amsterdamse woning om videoclip met wapen

Bij het doorzoeken van de woning trof de politie munitie aan. Het vuurwapen zelf is niet aangetroffen. „Als in een videoclip messen of wapens worden gebruikt, is er sprake van verdenking van wapenbezit”, aldus de politie. De aangehouden Amsterdammer zit inmiddels niet meer vast, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.

In de videoclip die via sociale media werd verspreid, was zogeheten drillrap te horen, een hiphop-subgenre waarbij volgens de politie „echt geweld op de loer ligt” en mensen worden bespot en bedreigd. „De verheerlijking van geweld, bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is onacceptabel”, stelt de politie.

In februari werd in Rotterdam een tweetal opgepakt omdat zij ook in een drillrap-videoclip vuurwapens en messen toonden.