Minister: te vroeg voor meerouderschap

Een adviescommissie raadde het kabinet aan maximaal vier ouders toe te staan, maar stiefouders en lotgenoten moeten het voorlopig doen met „deelgezag.” Ze kunnen bijvoorbeeld met het kind naar de huisarts of cijfers op school opvragen, maar mogen bijvoorbeeld geen knopen doorhakken als in het ziekenhuis de nood aan de man is of andere belangrijke beslissingen nemen. Dat stelt belangengroepen die voor deze ouders opkomen bitter teleur.

Dekker „begrijpt die teleurstelling.” Maar „dit ligt heel gevoelig, heel ingewikkeld.” Hij wijst op de kinderbescherming en de rechterlijke macht, die beducht zijn voor een toename van ouderlijke ruzies als er meer ouders in het spel zijn. Met alle gevolgen van dien voor het kind.

Familierecht

De regeringscoalitie was scherp verdeeld over de veranderingen in het familierecht. Regeringspartijen VVD en vooral D66 stonden haast lijnrecht tegenover coalitiepartners CDA en ChristenUnie. De een dacht ’kan ik dit wel dragen?’, zei de minister, de ander had graag een stuk verder willen gaan.

Die laatsten mogen hopen in de toekomst alsnog hun wensen vervuld te zien. Het familierecht volgt immers wat er in de samenleving verandert, zegt Dekker. Al gebeurt dat wel „behoedzaam, stap voor stap, voorzichtig.”

Compromis

Premier Mark Rutte spreekt van een „heel fatsoenlijk compromis.” Het is een balans tussen de wensen van de liberale en confessionele stromingen, zei hij na de ministerraad. Het voorstel is volgens hem „heel vooruitstrevend.”

Het COC noemt het „diep triest dat het kabinet meeroudergezinnen zo in de kou laat staan.” De belangenorganisatie, die onder andere opkomt voor homo-ouders, maant nu de Tweede Kamer tot actie. Coalitiepartijen VVD en D66 en oppositiepartijen moeten zelf „op korte termijn alsnog” met een meerouderschapswet komen en zo hun verkiezingsbelofte nakomen, vindt het COC.

