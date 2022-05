Man vergeet te melden dat gestolen auto terug is: wordt klemgereden door politie

Dit meldt de politie Zeist op Instagram. Het incident vond al enige tijd geleden plaats, maar wordt nu pas naar buiten gebracht. „Collega's zagen het voertuig rijden op de A12 bij Driebergen en zette de achtervolging in. De bestuurder nam de afslag Bunnik en werd hier klemgereden door twee politieauto's en twee motoren”, aldus de politie.

Pas nadat de bestuurder in de handboeien was geslagen, werd duidelijk dat hij in zijn eigen auto reed. Het bleek dat hij zijn eigen auto terug had gevonden en vervolgens was gaan rijden met de reservesleutel. Maar aan één ding had hij even niet gedacht: dit doorgeven aan de politie.

„Nadat alles was opgehelderd kon de man zijn weg, enigszins geschrokken, weer vervolgen”, schrijft de politie.