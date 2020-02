Ziekenhuisdirecteur Wuhan overlijdt aan coronavirus

Het nieuws komt nadat een 59-jarige verpleegster in hetzelfde ziekenhuis afgelopen vrijdag door het virus is overleden. Een medewerker in het ziekenhuis zei dat Liu altijd een gezonde man was geweest en dat hij verrast was door het nieuws van zijn dood. Wereldwijd, maar vooral in China, zijn er nu bijna 1800 corona-doden.

Eerder deze maand overleed een Chinese arts die eind vorig jaar zijn collega’s waarschuwde voor een uitbraak van het nieuwe coronavirus. Li Wenliang werkte eveneens in de Chinese metropool Wuhan, waar het virus de kop opstak. Hij werd door de Chinese autoriteiten niet serieus genomen toen hij alarm sloeg.

