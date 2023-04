Eindelijk lenteweer dit weekend: temperaturen gaan omhoog

De vrijdag begint nog met wat wolken, maar het blijft droog. Later op de dag komt er steeds meer ruimte voor de zon. Ook zaterdagochtend is het eerst nog bewolkt en kunnen er hier en daar nog wat mistflarden langs komen. De meeste ruimte voor de zon is er in het noorden en noordwesten.

,,Later komen flink wat stapelwolken tot ontwikkeling en daaruit ontstaan verspreid een paar lichte buien. Over het algemeen houden veel plaatsen het droog. De temperatuur stijgt naar 13 graden op de stranden tot 16 graden elders in het land”, aldus Weeronline.

Zondag is het in het hele land droog. Er is een afwisseling van zon en stapelwolken, al kan het in de kustgebieden ook van tijd tot tijd compleet zonnig zijn. En het wordt nog wat warmer met 14 tot 18 graden! Ook de wind is dit weekend geen spelbreker waardoor het aangenaam aanvoelt. Pas helemaal aan het einde van de zondag zijn er wat sluierwolken.