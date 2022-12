Vader ontvoerde Melisa (11) door Bulgarije uitgeleverd aan Nederland

De man zat sinds 2 november vast in Bulgarije, waar hij was opgepakt. Het meisje kon in goede gezondheid in veiligheid worden gebracht. Nederland vroeg Bulgarije direct om uitlevering van de man. Aan dit verzoek is vrijdag gehoor gegeven.

De vader van Melisa wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het wettig gezag, zo bevestigt het Openbaar Ministerie. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die een besluit zal nemen over het wel of niet verlengen van de voorlopig hechtenis.

Moeder Jorica Verhoef vreesde haar dochter nooit meer terug te zien. Haar advocaat Sébas Diekstra laat in een reactie weten: „Cliënte vertrouwt op een goede rechtsgang hier in Nederland. Nu er overduidelijk sprake is van een levensgroot herhalingsgevaar, gaat zij ervan uit dat er geen enkel risico wordt genomen door het OM en de rechter-commissaris en dat hij vast blijft zitten.”