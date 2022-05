Noord-Korea vuurt ongeïdentificeerd projectiel af

Premium Buitenland

Lenin keert terug in bezette straten van Oekraïne

Zoals de soldaten van het Rode Leger in 1945 hun vlag met hamer en sikkel op de Reichstag in Berlijn plantten, zo wappert de Sovjetvlag nu in de bezette gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne. De Russische ‘bevrijders’ zorgen daar ook voor de terugkeer van Vladimir Lenin, de Sovjetstichter aa...