Politie beëindigt illegaal feest in werfkelder in Utrecht

UTRECHT - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal feest beëindigd in Utrecht. Het feest vond plaats in een werfkelder aan de Oudegracht. Een deel van de aanwezigen kreeg een boete. Sommigen wisten de politie te ontvluchten. Toen die later in de nacht wilden terugkeren naar het feest hield de politie hen aan.