Regisseur (76) keel doorgesneden, Franse klopjacht op messentrekker

De 76-jarige Françon zakte in een plas bloed ineen na de aanval om halftwaalf in de ochtend. Hij werd midden op straat in het historische centrum van de stad in de hals gesneden. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Midi Libre zou de halsslagader zijn geraakt.

Het steekwapen is gevonden, de politie heeft de stad zo goed als afgegrendeld. Of er een relatie is tussen Françon en de dader is nog niet bekend. Ondanks de bruutheid van de aanval wordt een terroristisch motief min of meer uitgesloten.

Françon werd in zijn vaderland meerdere keren onderscheiden en won onder meer een aantal Molières als beste regisseur.