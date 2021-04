Engeland plukt vruchten vaccinatie: terrassen 12 april weer open

De Engelsen kregen vorige week al een aantal vrijheden terug volgens de routekaart die het land uit de lockdown moet helpen. Volgens Johnson geven de huidige gegevens geen aanleiding om te denken dat Engeland zal afwijken van deze kaart, waarin ook staat dat vakanties naar het buitenland mogelijk al vanaf 17 mei worden toegestaan.

Het is volgens de regering te vroeg is om te bepalen of mensen in de zomervakantie naar het buitenland kunnen. Johnson benadrukte tijdens een persconferentie over de maatregelen dat hij goede hoop heeft dat niet-essentiële reizen vanaf 17 mei weer kunnen worden hervat, maar zei ook geen valse hoop te willen geven. De premier voegde eraan toe dat hij wil voorkomen dat vakantiegangers het coronavirus mee naar huis brengen.

Verkeerslichtensysteem

De regering wil voor buitenlandse reizen een verkeerslichtensysteem invoeren, meldden Britse media eerder al. Bij rode landen moeten reizigers bij terugkeer in een hotel in quarantaine, bij oranje landen mag dat thuis. Als een land als groen is aangemerkt, hoeven terugkerende reizigers enkel een negatieve coronatest mee te nemen. De planning voor de hervatting van het internationale verkeer worden de komende week verder uitgewerkt.

De lockdown in Engeland wordt voorzichtig in stappen afgebouwd nu steeds meer mensen ingeënt zijn tegen Covid-19. Schotland, Wales en Noord-Ierland hanteren een eigen planning. Het Verenigd Koninkrijk is de Europese koploper op het gebied van coronavaccinaties. 60 procent van de bevolking heeft sinds de start van de vaccinatiecampagne begin december een eerste prik gehad. Ruim 10 procent is met twee prikken maximaal beschermd.