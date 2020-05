Iran wil nieuwe munt met ’minder nullen’

De Iraanse economie wordt lamgelegd door Amerikaanse sancties. Sinds 2015 heeft de rial circa 60 procent van zijn waarde verloren. Een dollar is nu op de zwarte markt 156.000 rial waard. De toman was een gouden munt in het Perzische koninkrijk die tot in de 19e eeuw in omloop was. De rial werd in 1935 ingevoerd.