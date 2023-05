Automobilist verliest macht over stuur bij inparkeren en rijdt voortuin in

Het eenzijdige ongeval vond even voor 14.00 uur plaats. Tijdens het achteruit inparkeren in een parkeervak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt, verwarde zijn rem voor het gaspedaal en reed over de stoep bij bewoners de tuin binnen.

Ⓒ GLOCALmedia

De man reed daarbij een tuinmuur kapot en een boom plat en kwam met de achterkant van zijn auto tegen het huis tot stilstand. De bewoners waren met de kinderen net naar binnen gegaan, vlak daarvoor zaten ze nog op stoeltjes buiten van het mooie weer te genieten.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Alle betrokkenen zijn ongedeerd gebleven. De auto is door een berger uit de tuin gehaald en afgevoerd.