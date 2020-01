Johanna H. (41) vrijgesproken van doden twee baby’s

De kinderen werden in 2002 en 2004 geboren. De moeder, Johanna H, stopte de lichaampjes in een beautycase en een koekblik en meldde zich pas in 2014 bij de politie.

H. werd door de rechtbank in Utrecht en later het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken, omdat niet met zekerheid was vast te stellen of de kinderen dood of levend waren bij de geboorte. De Hoge Raad verwees de zaak echter terug naar het hof in Den Bosch, omdat duidelijk moest worden of het handelen van H. de dood van de kinderen tot gevolg had gehad.

De kinderen kwamen op het toilet ter wereld en hadden beiden een forse groeiachterstand, hoewel ze vrijwel voldragen waren. H. was tijdens de zwangerschappen stevig blijven roken en drinken en ze gebruikte drugs. Daardoor was de kans aanmerkelijk groter dat de baby’s dood ter wereld kwamen. Het tweede kindje werd bovendien in stuitligging geboren, wat zeker zonder medische hulp gevaarlijker is.