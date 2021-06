Zaak tegen de Staat over vermeend etnisch profileren door Koninklijke Marechaussee

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Bij grenscontroles selecteren marechaussees, volgens de organisaties die de procedure hebben aangespannen, mensen mede op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Bovendien werkt de Koninklijke Marechaussee met risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt.

Bijvoorbeeld: mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er ’niet Nederlands’ uit zouden zien. Dat is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en is dus verboden, vinden de organisaties.

Ondanks eerder geuite kritiek en aanbevelingen houdt het kabinet volgens de organisaties vol dat etniciteit in combinatie met andere kenmerken deel mag uitmaken van algemene risicoprofielen en gebruikt mag worden bij selectiebeslissingen. De Tweede Kamer is hiervan op de hoogte, maar treedt niet op. Daarom stappen de organisaties nu naar de rechter.