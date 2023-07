Ondanks bosbranden: vakanties naar Rhodos komen weer deels op gang

Corendon, Sunweb en PrijsVrij voeren namelijk vanaf dinsdag weer gewoon vakanties uit naar Rhodos. TUI doet dat zeker tot en met komende vrijdag niet. Op dit moment vervoeren touroperators vanwege hevige bosbranden geen mensen naar het Griekse eiland.

Corendon heeft wel besloten om net als andere touroperators niemand naar Zuid-Rhodos te brengen. Dat blijft in ieder geval zo tot komende zaterdag. „We nemen contact op met deze gasten en proberen ze om te boeken, gratis annuleren mag ook. Vanaf zondag 30 juli laten we zuid-Rhodos vakanties weer doorgaan, zoals het er nu uitziet”, aldus een woordvoerster.

Rhodos wordt al dagen geteisterd door hevige bosbranden. Afgelopen weekend brandden meerdere hotels af en moesten vakantiegangers halsoverkop vluchten voor het vuur.

Tekst gaat verder onder de video. Video: De Telegraaf ving maandag enkele reizigers op die uit het door bosbranden geteisterde Griekenland kwamen.

Kosteloos omboeken

De branden teisterden echter vooral het zuidelijke deel van het eiland. Noord-Rhodos, waar veel Nederlanders zitten, blijft de ellende bespaard. Touroperators schrapten echter het vervoer van klanten naar het eiland vanwege de nijpende situatie.

Maandagmiddag vond overleg plaats over wat te doen. Doel was om de neuzen bij de touroperators dezelfde kant op te krijgen, maar dat lijkt niet gelukt. Daarom is PrijsVrij deels afhankelijk van andere partijen. „Voor de niet getroffen gebieden gaat bij ons alles weer terug naar normaal en hervatten we de vertrekken weer. Dit geldt voor onze eigen reizen. Voor de reizen waar wij als agent optreden volgen we het beleid van de desbetreffende touroperators”, aldus topman Marc van Deursen. „Voor de getroffen gebieden boeken we kosteloos om of restitueren we.”

Extra vliegtuig

Corendon start woensdag wel met de reizen naar Rhodos. Nu vliegt Corendon ’leeg’ naar het eiland om mensen wel een terugvlucht te kunnen bieden. Bovendien heeft het bedrijf een extra vliegtuig ingezet om eigen klanten en die van andere organisaties op te halen na de rampspoed.

Ook Sunweb gaat vanaf dinsdag weer mensen naar Rhodos brengen. Topman Mattijs ten Brink laat weten dat het een overgangsdag is. „Als mensen echt niet willen zullen we dan nog coulance betrachten. Maar vanaf woensdag is het business as usual. En we merken ook dat mensen dat zelf graag willen. Zelfs mensen die we hebben geëvacueerd willen graag blijven in een ander hotel”, zegt hij. Enkele tientallen klanten vliegen desondanks maandag naar huis.

Volgens Ten Brink volgt zijn bedrijf de aanwijzingen van de autoriteiten. „Die zeggen dat het kan. Met uitzondering natuurlijk van het calamiteitengebied.”

Hotels gewoon open

TUI laat juist weten dat het nog onduidelijk is wanneer de hotels in het getroffen zuiden weer open gaan. „Het merendeel van de TUI Nederland-gasten verblijft in het noorden van Rhodos, waar de hotels nog gewoon geopend zijn. De lokale autoriteiten zijn nog volop bezig om geëvacueerde reizigers te herplaatsen. De water- en elektriciteitsvoorziening zijn redelijk onstabiel op het eiland en een aantal wegen is afgesloten, want de bosbranden zijn nog niet gedoofd”, laat het bedrijf echter weten.

Omdat er nog veel onzeker is en TUI dus niet zeker is over wat het bedrijf kan leveren aan service, houdt de marktleider de rem erop. „De situatie ter plaatse wordt nauwgezet gemonitord. De vluchten blijven wel op de geplande data gaan om de reizigers ter plaatse op te halen en terug naar Nederland te brengen.”