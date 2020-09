Agenten trakteren eenzame vrouw (95) op patat en een nieuw kapsel

„Mevrouw heeft geen familie of vrienden en is ontzettend eenzaam. Ze eet weinig tot niets en heeft geen aanspraak of gezelligheid. Ze zit elke dag in haar stoel bij het raam naar buiten te kijken”, zo laat de politie Rotterdam-IJsselmonde weten op Facebook. „Mevrouw kwijnt hier weg van eenzaamheid.”

Volgens de agenten leefde de vrouw helemaal op tijdens hun bezoek. Ze besloten met haar te eten en trakteerden de vrouw op patat. „Na 25 jaar at zij voor het eerst weer patat. Mevrouw had haar bord zo leeg.”

Een paar dagen later werd opnieuw een bezoekje aan de vrouw gebracht. Ze bleek haar eigen haar geknipt te hebben, maar omdat dat niet helemaal goed gegaan was, schoot de aanwezige agtente te hulp. „We hebben de schaar erbij gepakt en het kapsel van mevrouw netjes gemaakt.”

Er wordt na het bezoekje van de agenten achter de schermen hard gewerkt om de vrouw in een verpleeghuis te laten plaatsen. „Wij als basisteam zijn op dit moment nauw in contact met de Wijkzorg en zij gaan hun best doen om te kijken waar mevrouw het beste op haar plek is.”