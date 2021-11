Congreslid zwaar gestraft voor gewelddadige video met zwaard

De verontwaardiging ontstond nadat Gosar, een aanhanger van voormalig president Donald Trump en een van de meest extreemrechtse congresleden, op 8 november een video op Twitter postte. Het ging om een Japanse cartoon van zo’n 90 seconden waarin te zien was hoe Gosar en andere conservatieve Republikeinen met verschillende personages vochten. Een van de tegenstanders was de progressieve parlementariër Alexandria Ocasio-Cortez, die in de nek werd aangevallen met een zwaard. Daarna werd een personage dat op de Amerikaanse president Joe Biden leek aangevallen.

Voorzitter en topdemocraat Nany Pelosi reageerde direct al op Twitter door te zeggen dat „dreigementen met geweld tegen leden van het congres en de Amerikaanse president niet getolereerd worden.” Zelf vond Gosar niet dat de video gewelddadig was. Hij zei meermaals dat het om een „symbolische cartoon” ging. „Het is niet het echte leven”, verklaarde hij. De tweet is inmiddels verwijderd nadat Twitter de video als „haatdragend” bestempelde.

Het Huis van Afgevaardigden keurde de video woensdag in harde bewoordingen af, nadat Ocasio-Cortez eerder al in een betoog haar ongenoegen had geuit tegen Republikeinen die de video niet veroordeelden. „Dit gaat niet over mij of over Gosar, dit gaat over wat we nog willen accepteren”, aldus Ocasio-Cortez, het jongste vrouwelijke congreslid ooit. „Waarom is het zo moeilijk om te zeggen dat dit fout is”, vroeg zij zich hardop af.

Pelosi zei voorafgaand aan de stemming ook dat „dit gaat over intimidatie op het werk en geweld tegen vrouwen.” Ze verweet Gosar dat hij nooit zijn excuses had aangeboden. „Het is een tekenfilm, werkelijk?”, aldus Pelosi.

Gosar moest woensdag in een lagergelegen deel van het parlementsgebouw luisteren naar het debat over zijn video. De afkeuring is de zwaarste straf die het Huis uit kan vaardigen voordat iemand uit zijn ambt wordt gezet. De straf omhelst ook dat Gosar zijn commissielidmaatschappen op moet zeggen. Eerder dit jaar werd het Republikeinse parlementslid Marjorie Taylor Greene ook uit twee belangrijke parlementscommissies gestemd. Zij verspreidde geregeld complottheorieën en riep op tot het doden van medeparlementariërs.