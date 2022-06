’Eerste stappen naar herstel gezet’ bij Sander Dekker, verdachte val vrij

Volgens de politie is de vrouw ‘hangende het onderzoek op vrije voeten gesteld’. ,,De verdenking is niet afgezwakt en zal dan ook op een later moment voor een rechter moeten verschijnen”, aldus een woordvoerder van de politie-eenheid Den Haag. Volgens hem is het onderzoek nog in volle gang.

De VVD-fractie laat donderdag weten dat ‘de eerste voorzichtige stappen richting herstel lijken te zijn ingezet’. Volgens een partijgenoot heeft Dekker ‘zo’n beetje alles gebroken wat je kan breken’. ,,Hij is in ieder geval geopereerd. Maar daar is hij nog suf van”.

De 47-jarige Dekker, die in Den Haag woont, raakte dinsdagavond in de duinen bij Monster ernstig gewond. Volgens ooggetuigen zou de 42-jarige verdachte de oud-bewindspersoon, die hard zou hebben gereden, op het Schelpenpad bij de arm hebben gepakt waardoor hij hard ten val kwam. Hij brak onder meer zijn ribben, sleutelbeen en bekken. De politie deed na het incident uitgebreid onderzoek op de locatie en sprak meerdere ooggetuigen.

Aanvankelijk gaf de politie aan dat de verdachte was aangehouden op verdenking van poging zware mishandeling en poging doodslag. Die verdenking werd later aangepast.