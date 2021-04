Opnieuw minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Ⓒ Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder afgenomen. In totaal zijn nu 2499 patiënten met Covid-19 opgenomen, 55 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).