’Politie en AIVD runden infiltrant in top extreemrechtse partij NVU’

Deze infiltrant, Richard Prein, was een van de naaste medewerkers van NVU-leider Constant Kusters. Tevens was hij 'kringleider' van de partij in Noord-Brabant, een van de belangrijkste provinciale afdelingen van de NVU. Dat meldt NRC. De partij verkoos Prein tot 'Activist van het jaar 2018'.

Onder toeziend oog van politie en AIVD organiseerde Prein diverse extremistische activiteiten zoals een anti-Israël-demonstratie in Den Haag, samen met de RVF. Die demonstratie leidde afgelopen september tot ophef en werd op het laatste moment afgeblazen. De AIVD is geïnteresseerd in splintergroepering RVF, vanwege banden met de neonazistische groepering Combat-18 in het Verenigd Koninkrijk. De diensten betaalden Prein, zo zegt hij, 3000 euro voor alle informatie. Hij stak het geld onder meer in de NVU. Prein meldde zich eerder dit jaar bij NRC om zijn naam te zuiveren.