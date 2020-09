Vader gooit zoon (6) van vijfde verdieping naar beneden

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding van een ruzie tussen de 37-jarige man en zijn vrouw. Het stel was opvallend genoeg vrijdagmiddag in het huwelijksbootje gestapt, zo meldt Le Parisien. De man mishandelde eerst zijn vrouw. Zij wist te ontsnappen, waarna de man zijn zoon, afkomstig uit een eerdere relatie, uit het raam gooide om hem daarna opnieuw te mishandelen. Buren kwamen uiteindelijk tussenbeide en wisten de man in bedwang te houden totdat de politie er was.

Wat er vooraf is gegaan aan de heftige ruzie, is niet duidelijk. De man zit vast, zijn zoon ligt zwaargewond in het ziekenhuis.