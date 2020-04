Coronamiljarden vooral naar Polen en Hongarije: ’Bizar’

CDA-Kamerlid Omtzigt kijkt hoofdschuddend naar de verdeling van het noodfonds uit Brussel. Daar werd afgelopen weken in allerijl 37 miljard euro verzameld voor medische hulp in lidstaten. Maar daarvan gaat ruim 7 miljard naar Polen en meer dan 5 miljard naar Hongarije. Meer dan de zwaar getroffen landen Spanje (4,1 miljard) en vooral Italië (2,3 miljard) krijgen. Voor Nederland ligt er maar 25 miljoen euro op de plank.

Omtzigt wijst erop dat het geld is verspreid volgens een bestaande verdeelsleutel van Europese sociale fondsen, waarbij meer geld gaat naar landen met de meeste arme regio’s. „Dat heeft niets met de impact van het coronavirus te maken.”

’Alsof Nederland even 25 miljard krijgt’

Het zit de CDA’er ook dwars dat er veel geld gaat naar Hongarije, waar premier Orban het parlement tijdens de coronacrisis buitenspel heeft gezet. „Het is cynisch dat een land als Hongarije 3 tot 4 procent van het nationaal inkomen krijgt. Dat zou gelijk zijn aan 25 miljard euro voor Nederland, het gaat om serieus geld. Dat moet terechtkomen waar het het hardst nodig is.”

Omtzigt krijgt bijval van een meerderheid van de Kamer, ook VVD, D66, ChristenUnie, SP en SGP vragen om opheldering van minister Hoekstra (Financiën). „Deze allocatie, dat nooit meer”, zegt D66-Kamerlid Sneller. De verdeling is volgens CU-Kamerlid Bruins ’bizar’.

„Met dit geld had de EU de grote nood die er in bijvoorbeeld Italië en Spanje is kunnen verlichten”, klaagt ook SGP-Kamerlid Stoffer. „Die steun is heel hard nodig. Nu kan het door landen als Polen en Hongarije ingezet worden om de eigen economie te versterken.”

SP-Kamerlid Leijten vindt het goed dat er Europees geld naar de coronabestrijding gaat. Maar, zegt ze: „De verdeling moet wel zo worden ingericht dat het ook juist aan de medische ondersteuning ten goede komt in de gebieden die die ondersteuning nu het hardste nodig hebben.”

Hoekstra geeft toe: ’krom’

Hoekstra moest dinsdag in de Kamer toegeven dat de verdeling ’heel krom’ was. Hij zegde toe het bij zijn Europese collega’s aan te stippen. „Je ziet de staatjes van landen die zijn getroffen, en landen die geld krijgen. De match daartussen is buitengewoon lastig te vinden. Ik heb dit punt eerder gemaakt en zal het blijven maken.” De minister overlegt dinsdag via een video-conferentie met zijn Europese collega’s.