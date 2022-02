Hond doodgereden tijdens uitlaatrondje in Zwaagdijk-Oost, automobilist rijdt door

De eigenaar van het dier was samen met zijn twee honden aan de wandel, toen hij omstreeks 1.00 uur de Markerwaardweg N240 overstak nadat hij een groen verkeerslicht had gekregen. Bij het oversteken werd een van de twee honden aangereden door een personenauto. De grote viervoeter van ongeveer 40 kilo was op slag dood.

De personenauto kwam uit de richting van het industrieterrein WFO/Zaadmarkt/Marktweg en reed door in de richting van Medemblik. Deze auto is vermoedelijk donker van kleur, van het merk Renault, type vermoedelijk Clio. Na de aanrijding is het Renault embleem van de voorzijde van het voertuig achter gebleven op de plaats delict. Ook zijn er twee stukjes kunststof, vermoedelijk afkomstig van de voorzijde bumper, achter gebleven.

De politie is op zoek naar de bestuurder en het voertuig die deze aanrijding veroorzaakt heeft en vervolgens de plaats van het ongeval verlaten heeft zonder zich kenbaar te maken.