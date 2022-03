Premium Het beste van De Telegraaf

Waardoor werden skiërs in Risoul onwel? ’Ik herinner me niets meer en had in bed geplast’

Door Eveline Bijlsma en Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Risoul Ⓒ ANP / Hemis Creative and Travel Imagery

Risoul - Wat is er aan de hand in het populaire skidorpje Risoul in de Franse Alpen? Ruim twintig studenten uit heel Nederland blijken onlangs onwel geworden te zijn tijdens de skivakantie in Risoul. Studenten van verschillende verenigingen uit het land vertellen aan De Telegraaf dat de après-ski-hut La Grotte du Yeti bar het toneel is van ’drogeringen met GHB’ en dat er een ’onveilige dreigende sfeer van personeel en beveiligers’ heerst. De eigenaren van de bar zijn zich daarentegen van geen kwaad bewust. ,,Studenten kunnen naïef zijn en gebruiken dingen door elkaar.”