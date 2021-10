Onderzoek: Pfizer-vaccin blijft beschermen tegen ziekenhuisopname

Premium Nieuws

Creatief met slijten prijzige pillen: ’Farma-marketing ’verkoopt’ ziektes’

Farmaceutische bedrijven verkopen Nederlandse ziekenhuizen en apotheken jaarlijks voor 5,8 miljard euro aan medicijnen. Dat is twee miljard euro meer dan in het jaar 2000. Maar hoe doen de ’pillendraaiers’ dat eigenlijk en zijn al die nieuwe of duurdere middelen wel nodig? In de serie verspilling in...