Grote zorgen om vastzittend duo in Poolse grot

Poolse reddingswerkers doen verwoede pogingen om contact te leggen met twee onderzoekers. Ⓒ EPA

WARSCHAU - Poolse reddingswerkers doen verwoede pogingen om contact te leggen met twee onderzoekers die sinds zaterdag vastzitten in de grootste en diepste grot van Polen, de Wielka Śniezna in het Tatra-gebergte. Over hun gezondheid bestaan grote zorgen. De speleologen zijn ingesloten doordat een deel van de grot is volgelopen met regenwater. Binnen is het slechts een graad of 4 en is de luchtvochtigheid hoog. Onderkoeling ligt op de loer.