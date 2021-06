Opnieuw verbod op verkoop alcohol op de Wallen

Ook mogen tussen 16.00 en 22.00 uur geen gekoelde alcoholisch dranken worden verkocht in dit deel van de binnenstad, maakte burgemeester Femke Halsema bekend. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete van 1200 euro.

Nu steeds meer coronamaatregelen verdwijnen, neemt ook de drukte in Amsterdam weer toe. Dat leidt tot meer overlast. „We zien dat vooral in steegjes en smalle straten bezoekers te weinig afstand van elkaar houden”, schrijft Halsema in een brief aan de raad. „Daarnaast houdt een deel van de bezoekers zich niet aan het alcoholverbod dat in de openbare ruimte geldt. Personen onder invloed van alcohol zijn vaak minder alert op het houden van minimaal 1,5 meter afstand. Hierdoor ontstaan risico's voor de volksgezondheid van Amsterdammers en bezoekers.”

Het verkoopverbod geldt niet voor cafés en restaurants. Vorige zomer trof de gemeente vergelijkbare maatregelen om de overlast op de Wallen te beperken en ervoor te zorgen dat mensen in het gebied voldoende afstand van elkaar konden houden.

Naast het niet aanbieden van gekoelde alcoholische dranken, mogen eigenaren van winkels dit ook niet promoten in hun etalage. De maatregelen gelden tot 31 augustus.