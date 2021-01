GGD waarschuwt voor oplichters: ’Versnelde vaccinatie voor €71,95’

De GGD is inmiddels al door meerdere mensen gebeld die het zaakje niet vertrouwden, maar kan ook niet zeggen hoeveel mensen er wel zijn ’ingetrapt’. Bij de GGD-afdelingen Hollands Noorden en Brabant komen er sinds maandag meldingen binnen van deze geldaftroggel-telefoontjes.

Zorgelijk is ook dat Team Thuiszorg beschikt over de geboortedata van de mensen die gebeld worden voor de ’versnelde vaccinatie’. Zodra mensen betalen zouden ze de locatie doorkrijgen waar geprikt kan worden. Ze krijgen een app waarin staat ’bedankt dat u kiest voor vaccinatie, zodra de betaling is overgemaakt krijgt u een bevestiging.’ Dan zou de afspraak definitief zijn. Daarna wordt gesuggereerd dat met deze bevestiging het bedrag gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar.

„Taalkundig rammelt het bericht aan alle kanten. Geen hoogstandje. Maar dat is niet het ergste”, zegt Harry Katstra van GGD Hollands Noorden. „Het is vooral heel ernstig dat dit gebeurt. Deze oplichters pakken een emotionele markt. Laat ik duidelijk zijn: wij bellen niet voor versnelde vaccinatie, want dat is niet aan de orde. Wij vragen ook geen geld voor de prik. Iedereen kan hem gratis krijgen, zodra er weer voorraad is. Wij roepen gedupeerden op om aangifte te doen bij de politie en dat adviseren wij ook de mensen die bij ons checken of het verhaal wel klopt.”