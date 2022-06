Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlands charmeoffensief om Marokko veiligelanders terug te laten nemen

Door Niels Rigter en Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Premier Rutte met de pas aangetreden Marokkaanse premier Aziz Akhannouch. In de Tweede Kamer leidde de ’innige’ foto tot vragen. Ⓒ Twitter

Den Haag - Nederland is bezig met een charmeoffensief in Marokko in de hoop dat het land meer kansloze asielzoekers terugneemt. Na jaren van confrontaties en dichte deuren gooit het kabinet het daarmee over een andere boeg. Maar vooralsnog zonder resultaat.