Historische ’mugshot’ Trump luidt comeback op X in, merchandise met foto al op de markt

’The Donald’ toont zich strijdvaardig, onder zijn foto staat ’Never surrender!’ Hij is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis die moest poseren voor een ’mug shot’. De foto werd genomen nadat hij zich donderdag onder zware veiligheidsmaatregelen meldde bij de gevangenis in Fulton County, Georgia. Hij moest de vernederende reis maken om zich te onderwerpen aan een reeks formaliteiten als verdachte in een vierde strafzaak, waarin hem poging tot manipulatie van de verkiezingsuitslag in die staat uit 2020 ten laste wordt gelegd. Hij betaalde 200.000 dollar borg om weer direct vrij te komen.

Merchandise

Bij een iconisch moment zoals dit, krijgen veel Amerikanen dollartekens in de ogen. De kans om er geld aan te verdienen, zeker als het over zo’n gigantisch figuur als Donald Trump gaat, is immers erg groot. Verschillende partijen gaan dan ook gretig met de foto aan de haal. The Lincoln Project, een bekende organisatie van tegenstanders van Trump, maakt bijvoorbeeld shotglaasjes. De foto van Trump doet denken aan zijn presidentiële fotoportret uit 2017. Trump ziet er zelf ook wel wat in. Op zijn websites verkoopt hij shirts, stickers en mokken met de afbeelding erop. Daaronder een citaat van Winston Churchill uit 1940: „Never Surrender.” Het ontwerp is ook verkrijgbaar op hoesjes om drankblikjes in koel te houden. In de webshop zijn nog veel meer van dit soort producten te vinden, waaronder een blikjeskoeler met een foto van Joe Biden en Kamala Harris en de tekst „Het enige dat erger is dan warm bier....”

The Lincoln Project kwam al snel met een aantal memes waarin de foto eveneens wordt ontvangen als goed nieuws. De organisatie biedt daarnaast shotglaasjes te koop aan. Op de ene kant staat de politiefoto, op de andere kant ’FAFO’. Met die afkorting wordt bedoeld dat Trump nu de gevolgen ondervindt van zijn eigen wangedrag: „Fuck around and find out.” Er is ook een hele set beschikbaar met daarop de politiefoto’s van vijf voormalige bondgenoten van Trump, onder wie Rudy Giuliani. Kopers moeten wel even wachten tot ze uit de glaasjes kunnen drinken. De verwachte levertijd is 45 weken.

