Trump maakt comeback op X met nu al beroemde ’mugshot’

De foto van de booskijkende Trump is nu al iconisch. ’The Donald’ toont zich strijdvaardig, onder zijn foto staat ’Never surrender!’ Hij is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis die moest poseren voor een ’mug shot’. De foto werd genomen nadat hij zich donderdag onder zware veiligheidsmaatregelen meldde bij de gevangenis in Fulton County, Georgia. Hij moest de vernederende reis maken om zich te onderwerpen aan een reeks formaliteiten als verdachte in een vierde strafzaak, waarin hem poging tot manipulatie van de verkiezingsuitslag in die staat uit 2020 ten laste wordt gelegd. Hij betaalde 200.000 dollar borg om weer direct vrij te komen.

