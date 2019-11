Utrecht - Na een periode van een sterke daling van het aantal baby’s dat sterft rond de geboorte in ons land, blijkt uit de laatste cijfers dat er sprake is van een lichte stijging. Het laagterecord (700 baby’s) lag in 2016 op 7,5 per 1000 geboren kinderen. Vorig jaar steeg het perinatale sterftecijfer naar 7,9 per 1000 geboren kinderen. Dat zijn rond de 735 baby’s.