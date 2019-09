’Ze vinden me dom, dacht ik’

Marina Wapperom kan pas sinds kort lezen. Zij ging vroeger niet naar school – ze moest de huishouding doen en voor haar broertjes en zusje zorgen. Ⓒ Aldo Allessie

Even boodschappen doen, een appje sturen of bankzaken regelen: het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland is het vrijwel onmogelijk. Stichting Lezen & Schrijven start daarom vandaag de Week van de Alfabetisering. Ex-laaggeletterde Marina Wapperom (53) uit Swifterbant weet maar al te goed hoe heftig het is. „Je denkt dat je de enige bent.”