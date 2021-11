Stadsbus in Utrecht raakt van de weg: vier mensen gewond

Het ongeluk gebeurde bij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. In totaal zaten er 30 mensen in de bus. Zij zijn door de brandweer uit het voertuig gehaald.

De politie laat aan De Telegraaf weten dat de chauffeur gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Hij is gereanimeerd. Hoe het met de chauffeur gaat, is nog niet duidelijk.

De bus is volgens de woordvoerder van de politie een heuveltje opgereden. Hoe de bus daar terecht is gekomen, moet nog blijken uit het onderzoek. Het is nog te vroeg om te zeggen of het heuveltje ervoor heeft gezorgd dat de bus tot stilstand is gekomen. ,,Het kan ook zijn dat de chauffeur heeft geremd’’, aldus de woordvoerder.

Bus gestabiliseerd

Drie andere slachtoffers raakten lichtgewond. Zij zijn ook met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De overige inzittenden, die niet gewond zijn geraakt, zijn met andere bussen weggebracht. Het is nog onduidelijk of zij ergens worden opgevangen, aldus de woordvoerder.

De weg is deels afgezet voor onderzoek. De brandweer heeft de bus inmiddels gestabiliseerd, zodat die niet terug naar beneden kan rollen.

Het ongeluk heeft gevolgen voor de dienstregeling. Tot zeker 20.00 uur stopt lijn 28 niet bij de haltes Hasebroekstraat, Van Koetsveldstraat, Majellapark, Station Leidsche Rijn, Centrumboulevard, Korianderstraat en Eerste Westerparklaan.

