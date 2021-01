GGD zet printfunctie ict-systemen toch uit na lek

Vrijdag was het nog steeds mogelijk om heel eenvoudig de gegevens van honderd mensen per keer uit te draaien, een week nadat de GGD op de hoogte was gebracht van een lek in zijn systeem. Dat kon vanuit het GGD-systeem voor bron- en contactonderzoek.

De inmiddels beruchte exportfunctie was al wel grotendeels dichtgezet, maar de functie om lijsten met persoonsgegevens af te drukken nog niet. Vanuit die printfunctie kunnen de gegevens vervolgens ook als pdf worden opgeslagen, zodat ze met anderen kunnen worden gedeeld.

De printfunctie stond aan voor alle medewerkers die HPzone Lite gebruiken. Dat is een belangrijk softwarepakket voor het bron- en contactonderzoek, dat door duizenden onderzoekers wordt gebruikt.

Er zijn de afgelopen week nog meer mensen aangehouden in verband met het datalek. Hoeveel meer het er zijn dan de twee die direct werden opgepakt, is niet duidelijk.

„Als kwaadwillende mensen moedwillig gegevens uit een systeem halen, dan is dat bijna niet te voorkomen. Elk systeem is zo sterk als de zwakste schakel en meestal zijn de mensen de zwakste schakel. Wij zijn blij dat er afgelopen weekend - toen bekend werd dat er persoonsgegevens buiten onze ’poorten’ terecht waren gekomen - direct twee mensen zijn gearresteerd. En afgelopen week nog meerdere” , schrijft de dienst.

Onder het kopje Veelgestelde vragen meldt de GGD dat er door de problemen ook vertraging komt in het werk: „Beperkingen in toegang van mensen tot gegevens vertraagt de snelheid waarmee wij ons werk kunnen doen en verlengt de doorlooptijden. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee we testuitslagen kunnen doorgeven en testafspraken kunnen maken.”

Bekijk ook: GGD wist al maanden van privacyproblemen

De GGD baalt nog steeds enorm: „Omdat dit afleidt van waar we ons in het land allemaal mee bezig zouden moeten houden: ervoor zorgen dat we dat verwoestende en ontwrichtende coronavirus onder controle krijgen én houden. Daar zou alle focus en energie op gericht moeten zijn. Ook die van ons.”

De dienst heeft vrijdag een speciaal nummer opengesteld voor mensen die ongerust zijn en met vragen zitten: 085-1308226. Het is elke dag bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur.