Meer aanhoudingen wegens datalek GGD

„Als kwaadwillende mensen moedwillig gegevens uit een systeem halen, dan is dat bijna niet te voorkomen. Elk systeem is zo sterk als de zwakste schakel en meestal zijn de mensen de zwakste schakel. Dat lijkt ook in dit geval zo te zijn. Wij zijn blij dat er afgelopen weekend - toen bekend werd dat er persoonsgegevens buiten onze ’poorten’ terecht waren gekomen - direct twee mensen zijn gearresteerd. En afgelopen week nog meerdere” , schrijft de dienst.

Vertraging

De maatregelen die de GGD neemt om zijn systemen beter te beveiligen na het datalek dat deze week bekend werd, gaan een vertraging betekenen van het bron- en contactonderzoek en het doorgeven van testuitslagen. Dat meldt de NOS.

De koepel van de GGD’s voert beperkingen door in zijn computersystemen en dat heeft gevolgen, zegt de GGD GHOR Nederland: „Beperkingen in toegang van mensen tot gegevens vertraagt de snelheid waarmee wij ons werk kunnen doen en verlengt de doorlooptijden. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee we testuitslagen kunnen doorgeven en testafspraken kunnen maken.”

Toegang tot informatie

Er werd al langer gewaarschuwd dat te veel medewerkers toegang hadden tot te veel informatie in de GGD-systemen. Maandag werd bekend dat de gegevens ook echt worden misbruikt en verhandeld. Die mogelijkheid bestond doordat medewerkers die voor de GGD werken in een keer grote hoeveelheden gegevens konden exporteren.