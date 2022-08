9-jarige Olivia doodgeschoten nadat schutter met bivakmuts huis binnendringt

Ook de dader ging het huis binnen en begon daar in het rond te schieten „met volledige minachting voor Olivia en haar familie die geen connectie hadden met de schutter of de man die naar binnen drong”, aldus een politiewoordvoerster. De schutter had een zwarte bivakmuts op. „We moeten iedereen vinden die hiervoor verantwoordelijk was. Niet alleen de schutter. We moeten uitzoeken wie het wapen heeft geleverd en wie dit verschrikkelijke incident heeft gefaciliteerd.”

Ⓒ ANP / Alamy Limited

Het geweld vond maandagavond plaats. Het schoolmeisje, Olivia, werd volgens de diensten door een kogel geraakt in haar borst. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar medici konden niets meer voor haar betekenen. De 35-jarige man die op de vlucht was en de moeder van Olivia raakten gewond.

Schokkend

„Dit is een echt een schokkend incident waarbij tragisch genoeg een jong en onschuldig meisje is neergeschoten en helaas is overleden. Deze misdaad is weerzinwekkend en mensen moeten naar voren komen en ons vertellen wie verantwoordelijk is”, zegt Jenny Sims, leidinggevende bij de politie. „Deze lafaard verdient het niet om nog over straat te lopen.”

Het is de laatste tijd al vaker raak in Merseyside, met dodelijke schietpartijen en mesaanvallen. Zo kwam zondag de 28-jarige Ashley Dale om het leven bij een vermoedelijke vergismoord, schrijft The Guardian.