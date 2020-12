’Nog maximaal 1 pak wc-papier halen in Britse supers, ook quota rijst en eieren’

De nieuwe limieten gelden voor producten als rijst, wc-papier en eieren. De supermarktketen zegt dat het ’alle klanten wil helpen om toegang tot deze producten te houden’. Terwijl winkels op de meeste plaatsen goed bevoorraad zijn, kampt het land her en der met tekorten en lege schappen.

Tescoklanten mogen nog slechts één pak wc-papier kopen. Van producten als eieren, rijst en zeep mogen klanten maximaal drie stuks meenemen naar de kassa.

The Mirror heeft een brief van de supermarkt ingezien waarin men vraagt om ’te winkelen zoals je normaal doet’. Een woordvoerder ontkent dat de maatregel een reactie is op het hamstergedrag wat in Engeland werd gesignaleerd, waar mensen door logistieke problemen angstig zijn geworden en met winkelwagens naar buiten kwamen met voorraden voor weken, of in meterslange rijen stonden. „Deze nieuwe limieten zijn gewoon maatregelen uit voorzorg, om de vraag in goede banen te leiden.”