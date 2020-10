Honderden producten met sesamzaad verontreinigd

Deze gewasbescherming is in Europa verboden. Volgens de NVWA is er geen acuut risico voor de gezondheid maar is ‘verhoogd risico op lange termijn niet uitgesloten’.

Liane ter Maat van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) vertelt dat supermarkten nu bezig zijn lijsten te maken met producten waar het ‘foute’ sesamzaad in is verwerkt. ,,Zo snel mogelijk publiceren ze die op hun websites”, vertelt Ter Maat. ,,Het is in ieder geval zo dat er in honderden producten sesam is verwerkt waarin ethyleenoxide is aangetroffen. Producten waarvan supermarkten zeker weten dat die zaden erin zitten, worden uit de winkel gehaald. Alles wat sowieso veilig is kan blijven liggen en waar nog twijfel over bestaat, wordt ook weggehaald.” Het gaat volgens Ter Maat vooral over brood en crackers.

Wat betreft het gevaar van het spul baseren supermarkten zich op advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens de NVWA is het aantreffen van het producten ethyleenoxide ‘niet meteen een probleem voor de volksgezondheid, maar iemand die dagelijks grote hoeveelheden zou consumeren kan er op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen van ondervinden’. ,,Er is een wettelijke maximum residu-limiet (MRL) voor ethyleenoxide in sesamzaden van 0,05 mg/kg. Uit meldingen van bedrijven is gebleken dat verschillende partijen sesamzaad van 3 producenten uit India zijn verontreinigd met ethyleenoxide boven deze MRL.”

Volgens Liane ter Maat van het CBL kan het nog even duren voor er complete lijsten zijn op de websites van supermarkten. ,,Het is een complexe toestand om het allemaal uit te zoeken waar het wordt gebruikt. Maar er zit gewoon een strenge limiet op: deze stof mag in Europa niet voor komen. Hij is wel gemeten, en dat mag niet.”

Sesam wordt gebruikt in tal van voedingsmiddelen, variërend van bladerdeeg en broodjes tot Japanse zoutjes, muesli, sladressing en Oosterse gerechten. Voor een uitgebreidere lijst, zie www.voedselallergie.nl.