Bussen stoppen niet meer bij azc in Budel

De maatregel is afgelopen week ingegaan, aangezien er praktisch dagelijks incidenten waren. Tegenover Omroep Brabant kon een woordvoerder geen specifiek getal noemen, maar stelde zij wel dat met name betalen voor een kaartje zorgt voor incidenten. „Het gaat met name om het niet willen betalen voor een kaartje. Als de buschauffeur daar dan iets van zegt, escaleert de boel al snel. Soms met als resultaat dat de buschauffeur zelfs bedreigd of bespuugd wordt.”

Eerder werden er soms beveiligers op de bus gezet, maar op alle bussen beveiliging zetten in geen optie. Het COA zegt het besluit te betreuren. Het is nog onduidelijk hoe lang deze maatregel van kracht blijft.