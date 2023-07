Veilig Verkeer Nederland wil totaalverbod op alcohol in verkeer: ’Na een krentenbol zit je al op 0,2 promille’

Zelfoverschatting, sociale druk en een magere pakkans houden onverantwoord alcoholgebruik in het verkeer in stand, stellen verschillende organisaties. VVN ziet een totaalverbod op alcohol in het verkeer als oplossing. „Ruim 25.000 processen-verbaal voor rijden met drank op kun je niet blijven negeren.”

Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF