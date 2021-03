Lachgasverkoper moet Amsterdam boete van miljoen euro betalen

De gemeente legde Üresin in oktober 2019 een boete van 100.000 euro op, nadat hij gesommeerd was te stoppen met de verkoop. Üresin ging daar echter gewoon mee door, waarna het bedrag vanwege meerdere overtredingen werd opgehoogd tot in totaal 1 miljoen euro. Ufogas spande daarop een zaak aan.

Ufogas bood op straat en online lachgas aan. Normaal gesproken is daar een vergunning voor nodig, maar Üresin beweerde dat hij die niet nodig had omdat hij juridisch gezien alleen een bezorger was. De rechtbank geeft de gemeente echter gelijk dat er sprake was van ’venten’, ambulante straathandel. Dat is zonder vergunning verboden. Omdat het bedrijf doorging met venten, mag de gemeente het totaalbedrag van 1 miljoen euro invorderen.

Üresin zegt in een reactie tegen AT5 dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.