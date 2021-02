LIVE | Winterweer in Nederland: sneeuwduinen blokkeren A7

Rijkswaterstaat roept op niet de weg op te gaan en de treinen van NS zullen maar „mondjesmaat” rijden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het winterweer in dit liveblog. Dit artikel wordt doorlopend van updates voorzien.

Ook gaan veel rechtszaken niet door vanwege het winterweer. Nagenoeg alle zittingen die plaats zouden vinden op één van de zittingslocaties van hof Arnhem-Leeuwarden, dat betekent in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle, worden niet gehouden.

Na 12.00 uur, zo is de verwachting van het KNMI, zal code geel gelden voor reguliere gladheid door sneeuwresten. Het weerinstituut verwacht dat het maandag overdag bewolkt is en dat vooral in de zuidelijke helft nog lichte sneeuw valt. Het wordt wel zeer koud met een maximumtemperatuur rond -5 graden. In combinatie met de matige noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur rond -15. Langs de noordkust blijft de wind hard waaien met aanvankelijk nog zware windstoten van 75 kilometer per uur. In de avond neemt de wind af.

07.40 Tussenstand: 450 ongelukken

Sinds de eerste sneeuw is gevallen hebben zich zo’n 450 ongelukken voorgedaan, meldt Rijkswaterstaat. In de meeste gevallen betrof het blikschade.

07.30 Files

Een flink deel van de Nederlanders lijkt gehoor te geven aan de oproep om niet de weg op te gaan. Rond half 8 stond er volgens de ANWB zo’n 80 kilometer file.

07.34 Zout

Rijkswaterstaat heeft maandagochtend tot 07.15 uur al meer dan 11,4 miljoen kilogram zout gestrooid om de wegen begaanbaar te houden. Door het hele land hebben de strooiwagens al 106.090 kilometer gereden.

Op de website van Rijkswaterstaat is te zien dat strooiwagens in heel Nederland rijden. Vooral de snelwegen worden sneeuwvrij en begaanbaar gemaakt. Op een aantal plaatsen wordt ook op grote provinciale wegen gestrooid.

Dit winterseizoen heeft Rijkswaterstaat 93,7 miljoen kilo zout gestrooid.

07.30 ’Barney’ getroffen

Het winterse weer dat Nederland deze dagen teistert, heeft Raymond van Barneveld behoorlijk wat schade opgeleverd.

07.16 Niet alleen op A7 sneeuwduinen

Ook elders uit het land komen meldingen van hoge sneeuwduinen, zoals in Drenthe en Flevoland.

07.09 Treinen langzaam op gang

Het treinverkeer komt maandagochtend langzaam weer op gang. Meerdere vervoersbedrijven melden dat er op een aantal trajecten weer sprinters gaan rijden. Het aantal storingen is flink teruggebracht door onderhoudsteams van ProRail die de hele nacht hebben doorgewerkt.

De NS laat sprinters rijden op een aantal trajecten, maar noemt geen voorbeelden. Op veel plekken zijn nog wisselstoringen door de vorst.

„Vannacht hebben NS en ProRail hard doorgewerkt om zoveel mogelijk verstoringen op te lossen”, zegt een woordvoerder van NS. „Er gaan waar het kan weer enkele sprinters rijden, maar het is veel minder dan normaal. We proberen gedurende de ochtend meer sprinters te laten rijden als er meer verstoringen zijn opgelost.”

07.05 Na A7 nu ook de A50 dicht

Rijkswaterstaat krijgt meerdere meldingen van geschaarde vrachtwagens op de A50 bij Ravenstein. De weg is hier zowel in de richting van Oss als Arnhem nu dicht.

Sneeuwschuivers op de snelweg A2 nabij Eindhoven. Ⓒ ANP

06.56 Later in de week meer dan 15 graden vorst

De ergste sneeuwval is voorbij, maar de gladheid duurt voort. Niet alleen deze maandagochtend waarop het op verschillende plaatsen nog sneeuwt, maar ook tijdens de komende zeer koude nachten en ochtenden. „Regionaal vriest het streng en plaatselijk kan het later in de week zelfs zeer streng vriezen met meer dan 15 graden vorst. Hierdoor is de werking van strooizout beperkt”, aldus weerman Jaco van Wezel van Weeronline. Bovendien kan tot en met morgen regionaal sneeuw vanuit de berm op de weg waaien en maakt de noordkust ook komende nacht, dinsdag en woensdag kans op sneeuwbuien.

Strooizout werkt het beste bij temperaturen rond of net onder het vriespunt. Als de weg kouder wordt dan -7 graden neemt de werking sterk af. Komende nacht liggen de minima tussen -6 en -11 graden. Later in de week worden de nachten nog kouder en kan de temperatuur lokaal dalen onder -15 graden. Ook de temperatuur van het asfalt zal dan ver onder de -7 graden duiken. Wegen kunnen dan toch regionaal glad zijn, ondanks dat er veel strooizout op ligt, aldus Van Wezel.

06.46 Sneeuwduinen: A7 dicht

Volgens Rijkswaterstaat zorgen sneeuwduinen op de A7 voor ’gevaarlijke situaties’. De weg is daarom dicht.

06.30 Testlocaties

De GGD wil maandag haar test- en vaccinatielocaties heropenen. Zondag waren die dicht vanwege het winterse weer. Volgens de GGD wordt maandag met de regionale instanties gezorgd voor een veilige omgeving in en rondom de locaties.

06.28 Problemen bij Drechttunnel

06.25 Gevolgen voor coronacijfers

Omdat alle coronateststraten zondag gesloten waren vanwege het winterweer, brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag alleen cijfers naar buiten over coronatesten die al eerder zijn afgenomen en waarvan de resultaten nog niet waren verwerkt. Zoals gebruikelijk komt het instituut om 15.15 met een update. Die is gebaseerd op de laatste gegevens die de GGD’en in het land hebben doorgegeven.

Het cijfer van maandag is dus niet te vergelijken met eerdere dagelijkse cijfers over de verspreiding van het virus. Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten van zondag ook nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag.

Enige vertraging in het doorgeven van de testresultaten is gebruikelijk. Daardoor gaan de dagelijkse cijfers sowieso nooit alleen over de 24 uur ervoor.

06.24 Arriva

Arriva meldt dat de treindiensten erg beperkt worden opgestart. Tot 08.00 uur rijden er sowieso geen Arriva-bussen, of die daarna wel gaan rijden, is nog niet bekend. In Friesland en Groningen gaan alleen de treinen van Groningen naar Leeuwarden en tussen Groningen en Weener en Veendam. Op de Vechtdallijnen in Overijssel rijden tweemaal per uur treinen. In de Achterhoek rijden de Arriva-treinen gewoon, behalve tussen Apeldoorn en Zutphen.

Het advies blijft om kort voor vertrek een reisplanner te checken, omdat treinen alsnog kunnen uitvallen door het winterse weer. Zondag reden er door het hele land amper treinen door het weer.

06.18 ’Ga niet de weg op’

06.15 Veel basisscholen nog dicht

Een groot aantal basisscholen en kinderopvanglocaties gaan maandag weer open, nadat ze half december de deuren sloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus. Veel basisscholen zullen echter nog dicht blijven, omdat docenten hun scholen niet kunnen bereiken wegens het slechte winterweer.

