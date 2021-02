LIVE | Winterweer in Nederland: uitgebreide gladheid

Rijkswaterstaat roept op niet de weg op te gaan en de treinen van NS zullen maar "mondjesmaat" rijden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het winterweer in dit liveblog. Dit artikel wordt doorlopend van updates voorzien.

Ook gaan veel rechtszaken niet door vanwege het winterweer. Nagenoeg alle zittingen die plaats zouden vinden op één van de zittingslocaties van hof Arnhem-Leeuwarden, dat betekent in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle, worden niet gehouden.

Na 12.00 uur, zo is de verwachting van het KNMI, zal code geel gelden voor reguliere gladheid door sneeuwresten. Het weerinstituut verwacht dat het maandag overdag bewolkt is en dat vooral in de zuidelijke helft nog lichte sneeuw valt. Het wordt wel zeer koud met een maximumtemperatuur rond -5 graden. In combinatie met de matige noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur rond -15. Langs de noordkust blijft de wind hard waaien met aanvankelijk nog zware windstoten van 75 kilometer per uur. In de avond neemt de wind af.

06.30 Testlocaties

De GGD wil maandag haar test- en vaccinatielocaties heropenen. Zondag waren die dicht vanwege het winterse weer. Volgens de GGD wordt maandag met de regionale instanties gezorgd voor een veilige omgeving in en rondom de locaties.

06.25 Gevolgen voor coronacijfers

Omdat alle coronateststraten zondag gesloten waren vanwege het winterweer, brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag alleen cijfers naar buiten over coronatesten die al eerder zijn afgenomen en waarvan de resultaten nog niet waren verwerkt. Zoals gebruikelijk komt het instituut om 15.15 met een update. Die is gebaseerd op de laatste gegevens die de GGD'en in het land hebben doorgegeven.

Het cijfer van maandag is dus niet te vergelijken met eerdere dagelijkse cijfers over de verspreiding van het virus. Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten van zondag ook nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag.

Enige vertraging in het doorgeven van de testresultaten is gebruikelijk. Daardoor gaan de dagelijkse cijfers sowieso nooit alleen over de 24 uur ervoor.

06.15 Veel basisscholen nog dicht

Een groot aantal basisscholen en kinderopvanglocaties gaan maandag weer open, nadat ze half december de deuren sloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus. Veel basisscholen zullen echter nog dicht blijven, omdat docenten hun scholen niet kunnen bereiken wegens het slechte winterweer.

