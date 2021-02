LIVE | Winterweer zorgt voor gaten in de A1, snelweg is dicht

Rijkswaterstaat roept op niet de weg op te gaan en de treinen van NS zullen maar „mondjesmaat” rijden.

Ook gaan veel rechtszaken niet door vanwege het winterweer. Nagenoeg alle zittingen die plaats zouden vinden op één van de zittingslocaties van hof Arnhem-Leeuwarden, dat betekent in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle, worden niet gehouden.

Na 12.00 uur, zo is de verwachting van het KNMI, zal code geel gelden voor reguliere gladheid door sneeuwresten. Het weerinstituut verwacht dat het maandag overdag bewolkt is en dat vooral in de zuidelijke helft nog lichte sneeuw valt. Het wordt wel zeer koud met een maximumtemperatuur rond -5 graden. In combinatie met de matige noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur rond -15. Langs de noordkust blijft de wind hard waaien met aanvankelijk nog zware windstoten van 75 kilometer per uur. In de avond neemt de wind af.

10.59 Verwachting: hoofdwegen maandagavond goed begaanbaar

De ANWB is tevreden over hoe de ochtendspits is verlopen. Alleen op de A50 waren grote problemen door een geschaarde vrachtwagen en de A7 is dicht door sneeuwduinen. En goed nieuws: naar verwachting zijn de hoofdwegen vanaf maandagavond goed begaanbaar.

,,Het advies om niet de weg op te gaan is goed opgevolgd’’, concludeert een woordvoerder. Dat was nodig, want doordat er zo weinig verkeer was op de weg, werd strooizout niet goed ingereden. ,,Nu zie je op de snelwegen weer zwart asfalt. We verwachten dat aan het einde van de dag de doorgaande wegen goed begaan zullen zijn.’’

Maandagochtend begon nog met een afsluiting. De A7 in de Kop van Noord-Holland was dicht vanwege sneeuwduinen. Een unieke gebeurtenis, die ook niet zo 1-2-3 is opgelost. En ook op de A50 was het chaos, doordat al rond zevenen een vrachtwagen-combinatie schaarde. ,,Dat is sowieso een beetje glooiende weg, waardoor de weg niet schoon was van ijs en sneeuw. Dus toen die combinatie schaarde, hadden de hulpdiensten er alle moeite mee om die vrachtwagen weer op zijn pootjes te krijgen’’, aldus de woordvoerder.

Het verkeer achter het ongeluk – dat beide richtingen van de snelweg blokkeerde – stond een tijdje muurvast, maar kon uiteindelijk via een op- en afrit verder rijden. Urenlang kleumen in de auto was er dus gelukkig niet bij voor de onfortuinlijke forenzen.

10.49 Koudegolf

Unieke koudegolf lijkt zekerheid: eind van de week -20! Een koudegolf is de tegenhanger van een hittegolf. Hoe zit dat precies?

10.38 Pakketje komt later

Het is maandagochtend rond 10.15 uur in delen van Nederland niet mogelijk om post of pakketten te bezorgen. Dat meldt PostNL. „Veiligheid staat voorop en we gaan alleen de weg op als dat veilig kan”, zegt een woordvoerster. Volgens de pakketbezorger zijn grotere wegen in het land begaanbaar, maar lokaal zijn er plekken door de gladheid onbereikbaar.

Bij vertraging van pakketten door extreem weer gaat PostNL in gesprek met klanten. Ook past PostNL dan de indicatie van de geplande bezorgtijd aan.

Het bedrijf heeft al een achterstand opgelopen doordat zondag niet alle pakketten konden worden opgehaald bij de kantoren. Daar komt bij dat de pakketbezorger het door de lockdownmaatregelen al drukker heeft dan normaal. PostNL wil de achterstand de komende dagen inhalen. „We geven prioriteit aan het bezorgen van voedsel en farmaceutische producten”, zegt een woordvoerster over de pakketbezorging. Wat betreft de post hebben rouwkaarten en medische post voorrang.

10.23 Gaten in de A1

Door het winterweer zijn meerdere gaten in het asfalt op de A1 tussen Barneveld en Hoevelaken ontstaan. De snelweg in de richting van Amsterdam is dicht. „Als de aannemers gaan beginnen met de werkzaamheden, sluiten we de weg af. We verwachten tot eind van de middag bezig te zijn”, aldus Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB duurt de afsluiting tot 16.00 uur. Het verkeer richting Utrecht wordt bij knooppunt Beekbergen omgeleid (A50, A12).

10.15 A7 duurt nog even

Het vrijmaken van de A7 tussen Den Helder en Medemblik duurt nog tot in de middag, meldt Rijkswaterstaat. Gestrande voertuigen moeten worden geborgen en de hulpdiensten zijn druk bezig om sneeuwduinen op te ruimen.

9.41 Wachten, wachten, wachten in kou op A50

Al de hele ochtend staat er een lange file op de A50. Automobilisten stonden op het hoogtepunt ruim twee uur muurvast achter enkele geschaarde vrachtwagens. Inmiddels is de vertraging in de richting Arnhem nog altijd een uur. Het verkeer wordt omgeleid, maar ook dat kost veel extra reistijd.

9.33 Slee naar school

De basisscholen zijn na de lockdown (grotendeels) weer open. Op veel plekken in het land brachten ouders hun kinderen op de meest veilige manier naar school: per slee. Veel basisscholen zullen echter nog dicht blijven, omdat docenten hun scholen niet kunnen bereiken wegens het slechte winterweer.

9.25 IJsbaan Doorn open na nachtwerk

De ijsbaan in het Utrechtse Doorn is maandagochtend opengegaan na een nacht hard werken door vrijwilligers. De baan werd zondag sneeuwvrij gemaakt en in de nacht van zondag op maandag is hard gewerkt om een goed laagje ijs te maken. Alleen kinderen van leden mogen het ijs op, vanwege de coronamaatregelen.

De bekende ijsbanen in Noordlaren, Haaksbergen en Veenoord, die altijd proberen om de eerste wedstrijd te organiseren, gaan maandag niet open. In het hele land is code oranje nog van kracht vanwege gladheid.

Volgens Weer.nl is het vanaf donderdag of vrijdag op veel plaatsen mogelijk om op natuurijs te schaatsen. Zaterdag wordt hiervoor de beste dag, na enkele dagen van flinke nachtvorst. Op echt natuurijs schaatsen is maandag nog niet mogelijk, daarvoor is een langere vorstperiode nodig.

9.02 Lavastorm

Op de A50, waar meerdere vrachtwagen schaarden, heeft Rijkswaterstaat de zogenoemde Lavastorm ingezet om de weg weer begaanbaar te maken. De machine verwijdert sneeuw en ijs van het wegdek door er warm pekelwater op te spuiten.

8.20 Sneeuw op dak

Rijkswaterstaat roept vrachtwagenchauffeurs op de sneeuw van hun voertuigen te halen. Door verschillende hoogtemeldingen ontstaat vertraging bij tunnels.

7.56 Tips

Het gaat de komende dagen nog flink vriezen in ons land. Het KNMI waarschuwt zelfs voor temperaturen tot -15 graden. Maar hoe kan je je huis en tuin nu optimaal beschermen tegen de koude? Experts geven de beste tips.

07.40 Tussenstand: 450 ongelukken

Sinds de eerste sneeuw is gevallen hebben zich zo’n 450 ongelukken voorgedaan, meldt Rijkswaterstaat. In de meeste gevallen betrof het blikschade.

07.30 Files

Een flink deel van de Nederlanders lijkt gehoor te geven aan de oproep om niet de weg op te gaan. Rond half 8 stond er volgens de ANWB zo’n 80 kilometer file.

07.34 Zout

Rijkswaterstaat heeft maandagochtend tot 07.15 uur al meer dan 11,4 miljoen kilogram zout gestrooid om de wegen begaanbaar te houden. Door het hele land hebben de strooiwagens al 106.090 kilometer gereden.

Op de website van Rijkswaterstaat is te zien dat strooiwagens in heel Nederland rijden. Vooral de snelwegen worden sneeuwvrij en begaanbaar gemaakt. Op een aantal plaatsen wordt ook op grote provinciale wegen gestrooid.

Dit winterseizoen heeft Rijkswaterstaat 93,7 miljoen kilo zout gestrooid.

07.30 ’Barney’ getroffen

Het winterse weer dat Nederland deze dagen teistert, heeft Raymond van Barneveld behoorlijk wat schade opgeleverd.

07.16 Niet alleen op A7 sneeuwduinen

Ook elders uit het land komen meldingen van hoge sneeuwduinen, zoals in Drenthe en Flevoland.

07.09 Treinen langzaam op gang

Het treinverkeer komt maandagochtend langzaam weer op gang. Meerdere vervoersbedrijven melden dat er op een aantal trajecten weer sprinters gaan rijden. Het aantal storingen is flink teruggebracht door onderhoudsteams van ProRail die de hele nacht hebben doorgewerkt.

De NS laat sprinters rijden op een aantal trajecten, maar noemt geen voorbeelden. Op veel plekken zijn nog wisselstoringen door de vorst.

„Vannacht hebben NS en ProRail hard doorgewerkt om zoveel mogelijk verstoringen op te lossen”, zegt een woordvoerder van NS. „Er gaan waar het kan weer enkele sprinters rijden, maar het is veel minder dan normaal. We proberen gedurende de ochtend meer sprinters te laten rijden als er meer verstoringen zijn opgelost.”

07.05 Na A7 nu ook de A50 dicht

Rijkswaterstaat krijgt meerdere meldingen van geschaarde vrachtwagens op de A50 bij Ravenstein. De weg is hier zowel in de richting van Oss als Arnhem nu dicht. De vertraging is meer dan twee uur.

Sneeuwschuivers op de snelweg A2 nabij Eindhoven. Ⓒ ANP

06.56 Later in de week meer dan 15 graden vorst

De ergste sneeuwval is voorbij, maar de gladheid duurt voort. Niet alleen deze maandagochtend waarop het op verschillende plaatsen nog sneeuwt, maar ook tijdens de komende zeer koude nachten en ochtenden. „Regionaal vriest het streng en plaatselijk kan het later in de week zelfs zeer streng vriezen met meer dan 15 graden vorst. Hierdoor is de werking van strooizout beperkt”, aldus weerman Jaco van Wezel van Weeronline. Bovendien kan tot en met morgen regionaal sneeuw vanuit de berm op de weg waaien en maakt de noordkust ook komende nacht, dinsdag en woensdag kans op sneeuwbuien.

Strooizout werkt het beste bij temperaturen rond of net onder het vriespunt. Als de weg kouder wordt dan -7 graden neemt de werking sterk af. Komende nacht liggen de minima tussen -6 en -11 graden. Later in de week worden de nachten nog kouder en kan de temperatuur lokaal dalen onder -15 graden. Ook de temperatuur van het asfalt zal dan ver onder de -7 graden duiken. Wegen kunnen dan toch regionaal glad zijn, ondanks dat er veel strooizout op ligt, aldus Van Wezel.

06.46 Sneeuwduinen: A7 dicht

Volgens Rijkswaterstaat zorgen sneeuwduinen op de A7 voor ’gevaarlijke situaties’. De weg is daarom dicht.

06.30 Testlocaties

De GGD wil maandag haar test- en vaccinatielocaties heropenen. Zondag waren die dicht vanwege het winterse weer. Volgens de GGD wordt maandag met de regionale instanties gezorgd voor een veilige omgeving in en rondom de locaties.

06.28 Problemen bij Drechttunnel

06.25 Gevolgen voor coronacijfers

Omdat alle coronateststraten zondag gesloten waren vanwege het winterweer, brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag alleen cijfers naar buiten over coronatesten die al eerder zijn afgenomen en waarvan de resultaten nog niet waren verwerkt. Zoals gebruikelijk komt het instituut om 15.15 met een update. Die is gebaseerd op de laatste gegevens die de GGD’en in het land hebben doorgegeven.

Het cijfer van maandag is dus niet te vergelijken met eerdere dagelijkse cijfers over de verspreiding van het virus. Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten van zondag ook nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag.

Enige vertraging in het doorgeven van de testresultaten is gebruikelijk. Daardoor gaan de dagelijkse cijfers sowieso nooit alleen over de 24 uur ervoor.

06.24 Arriva

Arriva meldt dat de treindiensten erg beperkt worden opgestart. Tot 08.00 uur rijden er sowieso geen Arriva-bussen, of die daarna wel gaan rijden, is nog niet bekend. In Friesland en Groningen gaan alleen de treinen van Groningen naar Leeuwarden en tussen Groningen en Weener en Veendam. Op de Vechtdallijnen in Overijssel rijden tweemaal per uur treinen. In de Achterhoek rijden de Arriva-treinen gewoon, behalve tussen Apeldoorn en Zutphen.

Het advies blijft om kort voor vertrek een reisplanner te checken, omdat treinen alsnog kunnen uitvallen door het winterse weer. Zondag reden er door het hele land amper treinen door het weer.

06.18 ’Ga niet de weg op’

06.15 Veel basisscholen nog dicht

Een groot aantal basisscholen en kinderopvanglocaties gaan maandag weer open, nadat ze half december de deuren sloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus. Veel basisscholen zullen echter nog dicht blijven, omdat docenten hun scholen niet kunnen bereiken wegens het slechte winterweer.

