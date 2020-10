Diepe rouw om doodgereden agent (28): ’Onze wereld staat stil’

Onderzoek bij de plaats op de A270 waar het ongeluk gebeurde. Ⓒ MaRicMedia/Dave Hendriks

Nuenen - De vlaggen hangen zondag halfstok bij de politiebureaus in Nederland ten teken van de diepe rouw waarin de politiewereld gedompeld is. Een 28-jarige agent is overleden bij een naar het zich nu laat aanzien noodlottig ongeluk op de snelweg A270 bij het Brabantse Nuenen zaterdagavond. Een 35-jarige vrouwelijke agent raakte zwaargewond en ook een bij het ongeluk betrokken automobilist werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.